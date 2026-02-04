Inscription
#Essais

Inspirations d'Egypte

Thierry Janssen

Médecin, chirurgien devenu psychothérapeute, auteur de nombreux livres consacrés à une vision globale de l'être humain, fondateur de l'Ecole de la Posture juste, à Bruxelles, Thierry Janssen est tombé en amour pour l'Egypte ancienne alors qu'il était enfant. Initié à l'égyptologie, dès l'âge de 10 ans, par Arpag Mekhitarian à qui il dédie cet ouvrage, il nous invite à parcourir la vallée du Nil de temples en tombeaux et, à la lumière des grands mythes de la civilisation des pharaons, il nous propose une vision inspirée et inspirante de son précieux héritage.

Par Thierry Janssen
Chez Liens qui libèrent (Les)

|

Auteur

Thierry Janssen

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Récits de voyage

Inspirations d'Egypte

Thierry Janssen

Paru le 04/02/2026

425 pages

Liens qui libèrent (Les)

25,00 €

9791020922038
