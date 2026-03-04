Inscription
#Roman francophone

Le roman d'Alexandre

Louis Meunier

" L'histoire que je vais vous raconter se répète dans chaque recoin du monde. L'histoire d'un père qui veut un fils, d'un enfant qui cherche sa mère, d'une femme qui rêve de liberté. Une histoire dans laquelle chacun tente de s'arranger avec les cartes que le destin lui a données. " Lieutenant dans une section de chasseurs alpins, Alexandre s'apprête à quitter ses montagnes de Savoie pour affronter les talibans dans celles d'Afghanistan. Depuis toujours, il entend parler de ce pays. Ses parents, engagés auprès de Médecins sans frontières, y ont longtemps travaillé. Et c'est là qu'il est né. Lancé sur les traces d'un redoutable chef de guerre, il va entraîner ses hommes au coeur du massif de l'Hindou Kouch et découvrir une vérité qu'on lui cache depuis toujours. Conte moderne, Le Roman d'Alexandre fait se répondre avec poésie la beauté impitoyable des montagnes et l'intemporalité de la tragédie humaine.

Par Louis Meunier
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Louis Meunier

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

Le roman d'Alexandre

Louis Meunier

Paru le 04/03/2026

352 pages

Calmann-Lévy

20,90 €

9782702191422
© Notice établie par ORB
