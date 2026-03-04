Inscription
Recettes pour sportifs

Tarek Benarioumbil

ActuaLitté
Que vous souhaitiez prendre du muscle, ou perdre du poids, Tarek Benarioumbil, coach certifié en fitness et nutrition, vous accompagne pour faire de votre alimentation une alliée au service de vos objectifs. Calculez vos besoins énergétiques quotidiens, apprenez à équilibrer vos assiettes et construisez votre semaine de menus personnalisée. Bruschetta crémeuse à la dinde, toasts de patate douce à la viande hachée, salade protéinée oeufs lentilles & feta, nouilles au sirop d'érable, mugcake pomme et spéculoos... Découvrez 70 recettes simples et ultra gourmandes à préparer en moins de 20 minutes, et à déguster avant, pendant ou après votre séance de sport.

Paru le 04/03/2026

176 pages

16,95 €

9782501198851
