Plongez au coeur des symboles mythiques et découvrez leur signification ! Ankh, croix celtique, mandala, pentagramme ou oeil d'Horus... depuis toujours, les hommes utilisent des symboles pour transmettre leurs croyances et préserver leurs traditions. Le Petit Livre des symboles vous invite à explorer ces signes fascinants et leur portée à travers l'Histoire. L'auteur décortique 50 symboles venus du monde entier : leur origine, leur évolution au fil des siècles, et leurs variantes contemporaines. Devenez un connaisseur des symboles, des runes aux hiéroglyphes, en passant par l'ésotérisme et l'occultisme. Pour aller plus loin, de nombreuses illustrations permettent d'observer chaque symbole dans le détail et de mieux comprendre sa richesse et sa signification.