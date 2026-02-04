L'épine du diable

A l'université de Nevaeh, tout n'est qu'illusion. Derrière les façades couvertes de lierre et les sourires parfaits, les secrets s'amoncellent : des étudiants disparaissent, et ceux qui posent les mauvaises questions ne sont plus jamais les mêmes. Quand Ashley, une étudiante qui vient d'obtenir une bourse, découvre un mystérieux journal intime caché dans sa chambre, sa vie bascule. Il y est fait mention d'une société secrète, liée à plusieurs disparitions inexpliquées. Plus Ashley cherche à connaître la vérité, plus elle s'enlise dans un jeu dangereux orchestré par cette confrérie qui se nourrit du silence et de la peur. Au coeur de ce cercle perfide, il y a quatre jeunes hommes. Ils sont riches, beaux... mais dangereux. Et ils ont pris Ashley pour cible...