Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Méconnaissable en 60 jours

Charly Aourir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
60 jours pour perdre du poids et se tonifier Atteins enfin tes objectifs ! (Sans passer des heures à faire des squats ni te priver de cookies, promis...) Magazines, Instagram, TikTok : tu cherches depuis des mois LA formule miracle qui te permettra de mincir ? Tu penses avoir tout essayé pour te transformer ? Eh bien pas vraiment... Oublie les régimes et les privations ! Bienvenue dans M60J, le programme en 60 jours qui allie nutrition, pratique sportive et coaching mental, sans frustration et sans perdre de temps avec des exercices inutiles. La force inédite de cette méthode ? Sa simplicité. Pas besoin de matériel ou d'abonnement coûteux ! Elle s'adapte à un emploi du temps chargé et produit des résultats rapidement. Jour après jour, ce livre t'aidera à évoluer vers ton nouveau corps en ancrant de bonnes habitudes, car c'est le secret d'une transformation profonde et durablle. Du jamais vu ! Si tu le souhaites, profite aussi d'un suivi personnalisé en direct par messages pendant la lecture du livre (via bot Messenger ou Instagram).

Par Charly Aourir
Chez Marabout

|

Auteur

Charly Aourir

Editeur

Marabout

Genre

Autres régimes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Méconnaissable en 60 jours par Charly Aourir

Commenter ce livre

 

Méconnaissable en 60 jours

Charly Aourir

Paru le 04/03/2026

231 pages

Marabout

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501194891
9782501194891
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.