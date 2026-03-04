Inscription
#Imaginaire

Le syndrome de l'imposteure

Eric Giacometti, Céline Bracq, Fanny Briant

Bas les masques ! Minimisez-vous vos réussites ? Avez-vous peur d'échouer autant que de réussir ? Vous sentez-vous illégitime ? Etes-vous dans l'autosabotage ? Ce livre est fait pour vous ! Enquête, témoignanges, test et conseils pour le surmonter Céline, dirigeante d'un institut de sondage, et Eric, scénariste, mènent une enquête sur le syndrome de l'imposteur, un phénomène qui touche tout le monde mais frappe plus durement les femmes. Comment le concept a été développé, témoignages féminins, expériences de figures publiques, travail avec un psychologue spécialiste du sujet : cet album propose une plongée passionnante dans un phénomène universel pourtant méconnu. Entre humour, émotion et rigueur, cette BD éclaire les mécanismes du doute et propose à chacun de s'évaluer ainsi que des pistes pour surmonter ce syndrome.

Par Eric Giacometti, Céline Bracq, Fanny Briant
Chez Marabout

|

Auteur

Eric Giacometti, Céline Bracq, Fanny Briant

Editeur

Marabout

Genre

Divers

Le syndrome de l'imposteure

Eric Giacometti, Céline Bracq, Fanny Briant

Paru le 04/03/2026

128 pages

Marabout

19,95 €

9782501183208
