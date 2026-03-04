Une saison à Téhéran

"C'est une histoire qui a commencé il y a exactement dix ans. Un coup de foudre, une collision avec un territoire qui a constitué un véritable événement dans mon existence. Après cette rencontre, je suis retournée plusieurs fois en Iran, puis j'y ai vécu, travaillé, aimé, souffert. L'Iran vit en moi comme une histoire d'amour tardive à laquelle rien ne me prédestinait. ? " L'Iran est souvent au coeur de l'actualité. Mais que sait-on vraiment de sa culture, de son histoire, du quotidien de ceux qui l'habitent ?? A rebours des clichés occidentaux, Lucie Azema raconte sans l'idéaliser son Iran intérieur, celui où elle a vécu plusieurs années ? ; celui du pain frais, du thé à toute heure, des sorbets à la rose et du riz au safran ? ; celui des chauffeurs de taxi, des étudiants, des marchands de fruits, de la jeunesse dorée, des amoureux, des poètes ? ; celui où se nouent des relations si profondes qu'on dit que deux compagnons "? partagent le même souffle ? ". Dans les rues de Téhéran, de Shiraz, d'Ispahan, elle nous fait découvrir la langue et la culture de ce pays aujourd'hui isolé, qui fut pourtant l'épicentre de la littérature, des arts et des sciences. Tous les voyageurs passent un jour, même en rêve, par la Perse. Ce récit lumineux, ode au dépaysement et à la rencontre, nous invite à les rejoindre.