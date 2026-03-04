Inscription
#Roman francophone

Habibi Beyrouth

Manal Salamé

ActuaLitté
"Un matin, je me suis réveillée en rêvant que je ne parlais plus l'arabe. J'ai compris qu'il fallait rentrer". Après dix-sept ans en France, loin de son pays natal, Amal revient à Beyrouth pour obtenir une carte d'identité. Mais ce qui ne devait être qu'une simple formalité se révèle beaucoup plus compliqué que prévu et Amal doit prolonger son séjour. Ses démarches administratives la conduisent des rues palpitantes de la capitale jusqu'au sud du pays, dans son village familial désormais tenu d'une main de fer par le Hezbollah. Elle devra affronter ce qu'elle avait fui : la tyrannie des apparences, les sales rumeurs réservées aux femmes non mariées et sans enfants. La traversée de ce pays aussi beau que tourmenté devient un voyage au coeur de la mémoire et des blessures de l'exil. "Souvenez-vous d'une chose, Amal. En France comme au Liban, vous serez toujours arabe. Et musulmane".

Par Manal Salamé
Chez La Tribu

|

Auteur

Manal Salamé

Editeur

La Tribu

Genre

Littérature française

Habibi Beyrouth

Manal Salamé

Paru le 04/03/2026

320 pages

La Tribu

21,00 €

ActuaLitté
9782487858459
© Notice établie par ORB
plus d'informations

