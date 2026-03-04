Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le prince de l'autre monde

Orlane Gray

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bals, mariage princier, jalousie et magie noire... Bienvenue dans le royaume de Nérennes ! "Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucinia. A 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon coeur. Mais je n'ai qu'une idée en tête : trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrian, le prince de Nérennes, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus. Le doute s'installe. Pourrai-je un jour repartir d'ici ? Est-ce même ce que je souhaite ? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit. Car, ici, chacun de mes choix semble décisif".

Par Orlane Gray
Chez Addictasy

|

Auteur

Orlane Gray

Editeur

Addictasy

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le prince de l'autre monde par Orlane Gray

Commenter ce livre

 

Le prince de l'autre monde

Orlane Gray

Paru le 04/03/2026

457 pages

Addictasy

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487267275
9782487267275
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.