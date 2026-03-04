Le prince de l'autre monde

Bals, mariage princier, jalousie et magie noire... Bienvenue dans le royaume de Nérennes ! "Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucinia. A 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon coeur. Mais je n'ai qu'une idée en tête : trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrian, le prince de Nérennes, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus. Le doute s'installe. Pourrai-je un jour repartir d'ici ? Est-ce même ce que je souhaite ? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit. Car, ici, chacun de mes choix semble décisif".