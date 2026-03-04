Docteur, j'ai mal à mon sommeil

Bien dormir est essentiel pour vivre longtemps et en bonne santé. Nombreux sont ceux qui souffrent de troubles du sommeil. Dormir pas assez ou trop peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Patrick Lemoine, spécialiste reconnu du sommeil, propose des solutions naturelles, nouvelles, pour retrouver un sommeil réparateur. Il explique les erreurs à éviter et donne des conseils concrets pour mieux dormir. Signant une adaptation rythmée par un trait incisif et plein d'humour, Muzo apporte une touche de légèreté. Cette bande dessinée s'adresse à tous ceux qui veulent avoir un bon sommeil sans médicaments.