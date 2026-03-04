Inscription
Docteur, j'ai mal à mon sommeil

Muzo, Patrick Lemoine

Bien dormir est essentiel pour vivre longtemps et en bonne santé. Nombreux sont ceux qui souffrent de troubles du sommeil. Dormir pas assez ou trop peut avoir de lourdes conséquences sur la santé. Patrick Lemoine, spécialiste reconnu du sommeil, propose des solutions naturelles, nouvelles, pour retrouver un sommeil réparateur. Il explique les erreurs à éviter et donne des conseils concrets pour mieux dormir. Signant une adaptation rythmée par un trait incisif et plein d'humour, Muzo apporte une touche de légèreté. Cette bande dessinée s'adresse à tous ceux qui veulent avoir un bon sommeil sans médicaments.

Par Muzo, Patrick Lemoine
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Muzo, Patrick Lemoine

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Divers

Docteur, j'ai mal à mon sommeil

Muzo, Patrick Lemoine

Paru le 04/03/2026

125 pages

Editions Odile Jacob

17,90 €

