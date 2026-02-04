Février 1944. Les forces allemandes occupent Rome depuis six mois. Les combattants alliés ont débarqué à Anzio mais peinent à progresser. La Résistance s'organise autour de la filière d'évasion mise en place en plein coeur du Vatican par Hugh O'Flaherty et ses comparses. En première ligne : la Contessa Giovanna Landini, libre et intrépide, offrant un souffle féminin, flamboyant et plein d'humour à cette aventure haletante, où chaque ruelle cache un piège... et chaque choix peut coûter la vie. Excellente suite de "Dans la maison de mon père", nommé au Walter Scott Prize et au prix Historia, "Les Fantômes de Rome" confirme l'immense talent de conteur du maître du roman historique, Joseph O'Connor.