#Roman francophone

Les Fantômes de Rome

Carine Chichereau, Joseph O'Connor

Février 1944. Les forces allemandes occupent Rome depuis six mois. Les combattants alliés ont débarqué à Anzio mais peinent à progresser. La Résistance s'organise autour de la filière d'évasion mise en place en plein coeur du Vatican par Hugh O'Flaherty et ses comparses. En première ligne : la Contessa Giovanna Landini, libre et intrépide, offrant un souffle féminin, flamboyant et plein d'humour à cette aventure haletante, où chaque ruelle cache un piège... et chaque choix peut coûter la vie. Excellente suite de "Dans la maison de mon père", nommé au Walter Scott Prize et au prix Historia, "Les Fantômes de Rome" confirme l'immense talent de conteur du maître du roman historique, Joseph O'Connor.

Par Carine Chichereau, Joseph O'Connor
Chez Rivages

|

Auteur

Carine Chichereau, Joseph O'Connor

Editeur

Rivages

Genre

XXe siècle

Les Fantômes de Rome

Joseph O'Connor trad. Carine Chichereau

Paru le 04/02/2026

461 pages

Rivages

24,00 €

9782743669171
