#Roman francophone

Memory Palace

Léa Cuenin

Secrètement installée dans une base spatiale oubliée, une équipe s'attelle à un ultime projet avant l'effondrement qui s'annonce. Elles sont quatre : Claudia, ex-astronaute ; Kae, high-technicienne anarchiste ; Ruth-Lee, paléobotaniste ; et Denisova, journaliste en exil. Avec l'aide de Memory Palace, intelligence artificielle aux intentions insondables, elles s'apprêtent à encapsuler la mémoire de la Terre et propulser ces archives vers les étoiles, dans l'espoir qu'un jour quelqu'un les découvre et les lise. Mais le compte à rebours est lancé et la fin est imminente. L'arrivée de Nowy, jeune rebelle et hackeuse prodige, risque de bouleverser leur mission. Parviendront-elles à la mener à son terme ? Quelle trace de l'humanité laisseront-elles ? Avec ce premier roman à l'écriture magnétique et aux accents cyberpunk, Léa Cuenin signe une méditation poignante sur notre avenir.

Par Léa Cuenin
Chez Rivages

|

Auteur

Léa Cuenin

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Memory Palace

Léa Cuenin

Paru le 04/02/2026

240 pages

Rivages

20,00 €

9782743669133
