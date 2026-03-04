Inscription
Steamboat

Craig Johnson

Plongé dans la lecture du Chant de Noël de Dickens, le shérif Walt Longmire voit surgir à la porte de son bureau une jeune femme élégante, cicatrice au front, qui lui pose des questions sur l'ancien shérif, Lucian Connally. Impossible de se souvenir de l'identité de cette femme, jusqu'à ce qu'elle prononce le mot "Steamboat". Tous replongent alors dans les souvenirs du Noël de 1988 : une tempête de neige apocalyptique, un accident de la route meurtrier, et comme seul moyen d'intervention un bombardier datant de la Seconde Guerre mondiale appelé Steamboat, que seul Lucian était capable de piloter.

Par Craig Johnson
Chez Gallmeister

Auteur

Craig Johnson

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

Steamboat

Craig Johnson trad. Sophie Aslanides

Paru le 04/03/2026

192 pages

Gallmeister

9,50 €

9782404081557
