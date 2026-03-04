Inscription
#Roman francophone

Pirate de lumière

Lily Brooks-Dalton

ActuaLitté
Née pendant le pire ouragan que la Floride ait connu, Wanda en porte le nom et les stigmates. Dans ce futur proche, la hausse du niveau des océans, les canicules et les tempêtes dantesques rendent une grande partie de l'Amérique inhabitable. Le père de Wanda, Kirby, refuse d'émigrer vers le nord, alors Wanda grandit en s'adaptant aux mutations de son environnement. Sa voisine Phyllis, une scientifique, lui apprend à survivre et à décrypter ce nouveau monde et ses signes. Mais autour d'eux, la civilisation se replie, et ceux qui s'obstinent à rester sont confrontés à la sauvagerie de la Nature comme à celle de leurs semblables.

Par Lily Brooks-Dalton
Chez Gallmeister

Auteur

Lily Brooks-Dalton

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Pirate de lumière

Lily Brooks-Dalton

Paru le 04/03/2026

380 pages

Gallmeister

11,50 €

ActuaLitté
