Pirate de lumière

Née pendant le pire ouragan que la Floride ait connu, Wanda en porte le nom et les stigmates. Dans ce futur proche, la hausse du niveau des océans, les canicules et les tempêtes dantesques rendent une grande partie de l'Amérique inhabitable. Le père de Wanda, Kirby, refuse d'émigrer vers le nord, alors Wanda grandit en s'adaptant aux mutations de son environnement. Sa voisine Phyllis, une scientifique, lui apprend à survivre et à décrypter ce nouveau monde et ses signes. Mais autour d'eux, la civilisation se replie, et ceux qui s'obstinent à rester sont confrontés à la sauvagerie de la Nature comme à celle de leurs semblables.