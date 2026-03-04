Inscription
Ma ménopause

Isabelle Tepper, Véronique Cayol

La ménopause touche toutes les femmes. Pourtant, le sujet est encore tabou. Troubles du sommeil, bouffées de chaleur, prise de poids, les symptômes sont nombreux à accompagner ce bouleversement hormonal. Mais des solutions existent ! En partenariat avec l'application Omena, qui a déjà conquis plus de 250 000 femmes avec ses vidéos, ses conseils et ses parcours personnalisés, ce guide pratique et complet répondra à toutes vos questions, grâce à l'éclairage scientifique de Véronique Cayol et journalistique d'Isabelle Tepper. Un ouvrage essentiel pour comprendre les bouleversements dans son corps, tout savoir sur la (péri)ménopause et vivre le plus sereinement possible ces transformations.

Genre

Ménopause

Paru le 04/03/2026

255 pages

19,95 €

9782401113657
