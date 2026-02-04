Les imposteurs de l'amour

En 2022, la journaliste Lysiane Larbani enquête sur un arnaqueur de Tinder aux dizaines de victimes : c'est le début d'une affaire sans précédent qui dévoile un immense système de prédation. A travers les applications de rencontre, le terrain de jeu de ces escrocs est aujourd'hui démultiplié : ils s'y inventent une identité, une profession, une vie familiale. Sous leurs airs de princes charmants, ce sont des prédateurs aux mécanismes rôdés, qui exploitent physiquement et psychologiquement leurs victimes de tous âges et milieux sociaux. Pendant des mois, la journaliste a recueilli la parole de ces femmes. A la violence de la vérité s'ajoutent la colère et la culpabilité. Cette enquête libère de l'impuissance et de la honte, et donne les clés pour déjouer ce système de violence.