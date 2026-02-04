Mon programme ikigai

L'ikigai est le secret des Japonaix pour vivre heureux et en bonne santé. Il se traduit par "joie de vivre" et "raison d'être" : c'est la rencontre entre ce qui nous donne du plaisir, ce pour quoi nous avons du talent et ce qui nous donne le sentiment que notre vie a du sens. mais comment trouver notre ikigai ? C'est le but de ce programme en 12 semaines, riche d'anecdotes, de secrets de philosophie de vie et surtout de plus de 70 exercices de développement personnel pour apprendre à nous connaître et trouver le vrai moteur de notre vie...