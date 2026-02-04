Inscription
#Essais

Mon programme ikigai

Julie Céré, Caroline de Surany

ActuaLitté
L'ikigai est le secret des Japonaix pour vivre heureux et en bonne santé. Il se traduit par "joie de vivre" et "raison d'être" : c'est la rencontre entre ce qui nous donne du plaisir, ce pour quoi nous avons du talent et ce qui nous donne le sentiment que notre vie a du sens. mais comment trouver notre ikigai ? C'est le but de ce programme en 12 semaines, riche d'anecdotes, de secrets de philosophie de vie et surtout de plus de 70 exercices de développement personnel pour apprendre à nous connaître et trouver le vrai moteur de notre vie...

Par Julie Céré, Caroline de Surany
Chez Marabout

|

Auteur

Julie Céré, Caroline de Surany

Editeur

Marabout

Genre

Connaissance de soi

Mon programme ikigai

Caroline de Surany

Paru le 04/02/2026

255 pages

Marabout

7,90 €

ActuaLitté
9782501194877
