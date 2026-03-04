Inscription
Les métamorphoses d'Ovida Delect

Camille Paix

ActuaLitté
"On est lundi. Le poison de l'obsession a fait son chemin très vite. Tu te dérobes à moi. Mais plus tu m'échappes, plus je fais de toi ma soeur. Jusqu'à l'overdose - en anglais, on dit OD, tes initiales". Un jour qu'elle déambule dans les rues d'un Paris cossu, la journaliste et poétesse Camille Paix tombe sur une petite plaque qui lui semble faire désordre à cet endroit : Place Ovida Delect. Résistante, déportée, poétesse. Commence alors pour Camille une enquête en forme de jeu de piste. Elle s'immerge dans les archives et la poésie d'Ovida, et fait la rencontre de celles et ceux qui ont croisé sa route. Quand elle est née en 1926, Ovida avait un autre nom, de ceux que l'on donne aux petits garçons. Mais lorsqu'elle se retrouve dans les camps de la mort en Allemagne, elle se fait une promesse : si elle survit, elle sera la femme qu'elle a toujours été au plus profond d'elle-même. Alors, quand elle finit par rentrer en France, c'est une autre vie qui commence pour elle. Une vie dédiée à la poésie, à la lutte sociale, à l'amour et aux amitiés. Car Ovida ne fut pas seulement une artiste et une militante passionnée, mais aussi une mère et une épouse trans fière. Un à un, Camille rassemble les indices qu'a bien voulu laisser Ovida et nous invite à faire la rencontre d'une femme bouleversante, amoureuse des mots et de la littérature, du vent et des robes à fleurs.

Par Camille Paix
Chez Cambourakis

|

Auteur

Camille Paix

Editeur

Cambourakis

Genre

Biographies

