#Manga

Beryl - De paysan à maître d'armes Tome 4

Kazuki Satô

ActuaLitté
Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée ! Alors qu'il n'avait pas du tout envie... Après avoir pris d'assaut le repaire des Mains du Crépuscule avec Lucy pour retrouver la soeur de Mewi, la jeune voleuse, Beryl profite enfin d'un moment de répit dans une taverne de la capitale. Il y rencontre Spur, un bretteur énigmatique avec qui il partage aussitôt une étrange affinité. Mais derrière cette rencontre fortuite, Spur semble en savoir plus sur lui qu'il ne veut bien le dire... Qui est donc cet homme qui cherche à lui révéler le rôle qu'il doit jouer ? Combats à couper le souffle, aventure et magie : découvrez le phénomène incontournable d'heroic fantasy qui a conquis tout le Japon !

Par Kazuki Satô
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Kazuki Satô

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Beryl - De paysan à maître d'armes Tome 4

Kazuki Satô trad. Vincent Marcantognini

Paru le 04/03/2026

160 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384963331
