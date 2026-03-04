Beryl - De paysan à maître d'armes Tome 4

Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée ! Alors qu'il n'avait pas du tout envie... Après avoir pris d'assaut le repaire des Mains du Crépuscule avec Lucy pour retrouver la soeur de Mewi, la jeune voleuse, Beryl profite enfin d'un moment de répit dans une taverne de la capitale. Il y rencontre Spur, un bretteur énigmatique avec qui il partage aussitôt une étrange affinité. Mais derrière cette rencontre fortuite, Spur semble en savoir plus sur lui qu'il ne veut bien le dire... Qui est donc cet homme qui cherche à lui révéler le rôle qu'il doit jouer ? Combats à couper le souffle, aventure et magie : découvrez le phénomène incontournable d'heroic fantasy qui a conquis tout le Japon !