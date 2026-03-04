Inscription
#Essais

La coccinelle

Alexandra Fontanel

ActuaLitté
Connue pour porter chance, la coccinelle est un insecte populaire et bien aimé. Mais qui est-elle vraiment ?? Partez à la découverte de cet insecte étonnant ? : ses caractéristiques, son habitat, sa reproduction, son alimentation, ses prédateurs, sa communication, son adaptation aux saisons... Un documentaire complet pour découvrir la coccinelle et mieux comprendre son mode de vie. LES PLUS Des textes clairs et épurés pour aller à l'essentiel. Des photos exceptionnelles pour rendre compte de la réalité. Une mise en page réfléchie pour accompagner l'enfant dans sa lecture. Une rubrique dédiée à l'ouverture culturelle pour développer la culture générale, littéraire et artistique de l'enfant. Une fabrication 100% française, éthique et engagée

Par Alexandra Fontanel
Chez Accès Editions

|

Auteur

Alexandra Fontanel

Editeur

Accès Editions

Genre

Insectes et oiseaux

La coccinelle

Alexandra Fontanel

Paru le 04/03/2026

28 pages

Accès Editions

10,00 €

ActuaLitté
9782383212553
© Notice établie par ORB
