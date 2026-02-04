Bien manger pour ne plus déprimer

"Ce livre, écrit par le meilleur spécialiste français des liens entre psychologie et microbiote, explique, preuves scientifiques à l'appui, comment ce que nous mangeons joue un rôle central sur nos émotions. Et il nous propose aussi tous les conseils pratiques pour que notre alimentation soit non seulement un plaisir, mais aussi une aide pour préserver ou réparer notre équilibre psychologique. Si vous devez ne lire qu'un ouvrage sur ce thème, c'est celui-ci ! Un livre remarquable". Christophe André A la lumière des dernières découvertes relatives à l'influence de la santé de notre intestin sur la santé de notre cerveau, on ne peut plus ignorer le rôle de l'alimentation dans certains troubles psychiques comme la dépression ou l'hyperactivité. De nombreux conseils pratiques vous aideront à protéger votre microbiote et à améliorer votre bien-être mental.