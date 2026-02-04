Inscription
#Essais

Lettre à mon petit-fils sur l'islam aujourd'hui

Farida Charfi Faouzia

ActuaLitté
Interpellée par son petit-fils âgé de 15 ans, confronté à l'incompréhension de ses camarades de lycée musulmans parce qu'il fête Noël, Faouzia Farida Charfi raconte dans ce nouveau livre leurs conversations et les réflexions qu'elles ont entraînées. A partir des questions posées par les jeunes sur Internet - " Le port du voile est-il obligatoire ? ", " Peut-on regarder une autre femme que la sienne ? ", " Qu'est-ce qui est licite et illicite quand on est un bon musulman ? " -, elle commence par dénoncer un islam d'interdits, celui des prédicateurs 2.0, et qui a pris toute la place. Pourtant, et elle le montre, un autre islam est possible. Avec bienveillance et autorité, Faouzia Farida Charfi s'appuie sur son expérience de femme scientifique et de mère, mais aussi sur sa maîtrise des penseurs contemporains de culture musulmane, pour rendre accessible la connaissance de l'islam classique et celle de l'islam de la réforme du XIXe siècle (Nahdha). Ce faisant, elle propose aux jeunes de découvrir un islam modéré, loin de la vision traditionaliste : ouvert, tolérant, compatible avec la laïcité, cet islam conjugue liberté de conscience et spiritualité. Un vibrant appel à la jeunesse, une exhortation à rejeter la fermeture identitaire.

Par Farida Charfi Faouzia
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Farida Charfi Faouzia

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Islam

Lettre à mon petit-fils sur l'islam aujourd'hui

Farida Charfi Faouzia

Paru le 04/02/2026

212 pages

Editions Odile Jacob

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782415013561
