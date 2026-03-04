Inscription
#Roman francophone

L'ultime défi

Ellie Jade

ActuaLitté
Dans la cage, il est invincible. Dans la vie, elle est sa plus grande menace. Brisée, Alexis fuit son passé pour se reconstruire là où personne ne l'attend : dans l'univers impitoyable du MMA. Thérapeute sportive, elle accepte de travailler pour Moataz Khaanan, combattant star de l'UFC. Entre eux, l'opposition est totale : elle soigne, il encaisse ; elle fuit la violence, il en vit ; elle cherche le contrôle, il règne par la domination. Pourtant, au fil des entraînements, une tension électrique s'installe. Derrière la brutalité de Moataz se cache un homme rongé par ses propres démons, et derrière la douceur d'Alexis, une force prête à se relever. Dans un monde où les coups sont permis mais les sentiments interdits, ils devront choisir : rester sur la défensive... ou risquer le chaos.

Par Ellie Jade
Chez Editions ESI

|

Auteur

Ellie Jade

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

L'ultime défi

Ellie Jade

Paru le 04/03/2026

512 pages

Editions ESI

9,90 €

ActuaLitté
9782371267961
© Notice établie par ORB
