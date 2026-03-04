L'ultime défi

Dans la cage, il est invincible. Dans la vie, elle est sa plus grande menace. Brisée, Alexis fuit son passé pour se reconstruire là où personne ne l'attend : dans l'univers impitoyable du MMA. Thérapeute sportive, elle accepte de travailler pour Moataz Khaanan, combattant star de l'UFC. Entre eux, l'opposition est totale : elle soigne, il encaisse ; elle fuit la violence, il en vit ; elle cherche le contrôle, il règne par la domination. Pourtant, au fil des entraînements, une tension électrique s'installe. Derrière la brutalité de Moataz se cache un homme rongé par ses propres démons, et derrière la douceur d'Alexis, une force prête à se relever. Dans un monde où les coups sont permis mais les sentiments interdits, ils devront choisir : rester sur la défensive... ou risquer le chaos.