L'âge d'or

Avec l'écho médiatique de leur première enquête, Woodstock et Chiesa ne sont pas au meilleur de leur forme. La popularité a coûté cher à l'instituteur hippie, doté de stupéfiants pouvoirs de déduction, comme au flic incorruptible, qui semblait destiné à une brillante carrière. Tous deux ont perdu leur emploi. Ils cherchent maintenant la solution à leurs problèmes au fond d'une bouteille. Mais un drame va changer leur destin. A Sperlonga, perle de la mer Tyrrhénienne, l'héritière d'une dynastie d'entrepreneurs s'est suicidée. La mère de la jeune fille refuse de croire à la version officielle. Elle supplie Woodstock d'enquêter. Avec son "meilleur ennemi" Chiesa, Woodstock se lance alors à corps perdu dans une affaire qui fera éclater au grand jour les terribles secrets de la bourgeoisie locale. Après L'Ange gardien, Leo Giorda signe une nouvelle enquête haletante, entre secrets de famille et vendettas impitoyables.