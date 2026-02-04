Inscription
#Roman francophone

Jane Eyre

Charlotte Brontë, Claire Bazin, Laure Manceau

Orpheline, Jane Eyre est recueillie par sa tante qui ne cesse de la maltraiter. Envoyée en pension, elle y reste jusqu'à ses dix-huit ans. Elle devient alors la préceptrice de la pupille de l'énigmatique M. Rochester, dont elle ne tarde pas à tomber passionnément amoureuse. Bien que cet amour soit réciproque, les obstacles seront nombreux sur la route des deux amants. Jane devra faire preuve d'une détermination sans pareille pour surmonter ses doutes et se libérer de ses entraves.

Par Charlotte Brontë, Claire Bazin, Laure Manceau
Chez Gallmeister

|

Auteur

Charlotte Brontë, Claire Bazin, Laure Manceau

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur Jane Eyre par Charlotte Brontë, Claire Bazin, Laure Manceau

Commenter ce livre

 

Jane Eyre

Charlotte Brontë trad. Laure Manceau

Paru le 04/02/2026

704 pages

Gallmeister

14,90 €

9782404081403
