Orpheline, Jane Eyre est recueillie par sa tante qui ne cesse de la maltraiter. Envoyée en pension, elle y reste jusqu'à ses dix-huit ans. Elle devient alors la préceptrice de la pupille de l'énigmatique M. Rochester, dont elle ne tarde pas à tomber passionnément amoureuse. Bien que cet amour soit réciproque, les obstacles seront nombreux sur la route des deux amants. Jane devra faire preuve d'une détermination sans pareille pour surmonter ses doutes et se libérer de ses entraves.