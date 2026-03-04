Les dieux de la mythologie nordique

Plongez au coeur du panthéon nordique, à la découverte de dieux fascinants et complexes. Longtemps transmis oralement, les mythes relatant les aventures des dieux nordiques nous sont parvenus grâce aux manuscrits rédigés aux XIIIe et XIVe siècles par des érudits islandais. Redécouverts par les Romantiques au XIXe, les sagas, l'ancienne poésie et surtout l'Edda de Snorri, ont ainsi laissé entrevoir le fabuleux univers mythique qui précédait le christianisme en Scandinavie. Cet ouvrage de référence, richement documenté, explore le panthéon de la mythologie nordique où Odin, dieu suprême, seigneur de la sagesse et de la magie, règne sur les autres divinités Ases : Thor, incarnation de la force et protecteur des dieux et des hommes ; Frigg et Freyja, déesses de l'amour et de la fécondité ; Loki, dieu ambivalent qui précipitera la fin du monde ; ou Baldr, le dieu foncièrement bon dont la mort annonce le terrible Ragnarök, ultime combat des dieux et des géants sonnant la fin du monde. Avec passion et talent, Jean-Baptiste Rendu et François Emion nous guident dans cet univers empreint de mystère, où les légendes des dieux nordiques révèlent leurs attributs, leurs forces et leurs faiblesses.