#Polar

La dent du serpent

Craig Johnson, Sophie Aslanides

ActuaLitté
Toute cette affaire n'avait au départ l'air de rien : un gamin fugueur qui se réfugie dans un cabanon et se nourrit en se servant dans les placards d'une vieille dame. Mais quand le shérif Walt Longmire essaie de ramener Cord chez lui, il se retrouve face à une propriété gardée par des miradors qui abrite une communauté polygame. Et tout ce petit monde, sous la coupe d'un patriarche habile et d'un gros bras au passé trouble, assure ne rien savoir de l'adolescent. Walt s'engage alors avec son équipe dans une enquête très glissante dont ils ne ressortiront pas indemnes.

Par Craig Johnson, Sophie Aslanides
Chez Gallmeister

|

Auteur

Craig Johnson, Sophie Aslanides

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

La dent du serpent

Craig Johnson trad. Sophie Aslanides

Paru le 04/02/2026

448 pages

Gallmeister

11,90 €

9782404081335
