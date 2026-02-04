La dent du serpent

Toute cette affaire n'avait au départ l'air de rien : un gamin fugueur qui se réfugie dans un cabanon et se nourrit en se servant dans les placards d'une vieille dame. Mais quand le shérif Walt Longmire essaie de ramener Cord chez lui, il se retrouve face à une propriété gardée par des miradors qui abrite une communauté polygame. Et tout ce petit monde, sous la coupe d'un patriarche habile et d'un gros bras au passé trouble, assure ne rien savoir de l'adolescent. Walt s'engage alors avec son équipe dans une enquête très glissante dont ils ne ressortiront pas indemnes.