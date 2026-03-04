Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Rave Tome 12

Hiro Mashima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Haru et ses amis se rendent à Ribeyla, le village de la danse, dans l'idée d'empocher la récompense offerte aux vainqueurs d'un concours de danse ! Ils n'avaient pas prévu d'y croiser des membres de Demon Card ainsi qu'une tueuse de l'armée de la libération !! Alors que beaucoup de sentiments contradictoires s'entrecroisent, la danse miraculeuse d'Elie, qui évoque celle de Resha, envoûte tous les spectateurs... Au même moment, Hardner le bourreau des airs attaque le village à la tête de son organisation criminelle, les Blue Guardians ! Leur cible n'est autre qu'Elie et plus précisément son pouvoir, l'Aetherion !! Pour contrer ce nouvel ennemi, Haru et sa bande s'introduisent dans le vaisseau des Blue Guardians...

Par Hiro Mashima
Chez Glénat

|

Auteur

Hiro Mashima

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rave Tome 12 par Hiro Mashima

Commenter ce livre

 

Rave Tome 12

Hiro Mashima trad. Fédoua Lamodière

Paru le 04/03/2026

384 pages

Glénat

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344060520
9782344060520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.