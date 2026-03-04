Rave Tome 12

Haru et ses amis se rendent à Ribeyla, le village de la danse, dans l'idée d'empocher la récompense offerte aux vainqueurs d'un concours de danse ! Ils n'avaient pas prévu d'y croiser des membres de Demon Card ainsi qu'une tueuse de l'armée de la libération !! Alors que beaucoup de sentiments contradictoires s'entrecroisent, la danse miraculeuse d'Elie, qui évoque celle de Resha, envoûte tous les spectateurs... Au même moment, Hardner le bourreau des airs attaque le village à la tête de son organisation criminelle, les Blue Guardians ! Leur cible n'est autre qu'Elie et plus précisément son pouvoir, l'Aetherion !! Pour contrer ce nouvel ennemi, Haru et sa bande s'introduisent dans le vaisseau des Blue Guardians...