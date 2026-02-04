Mission pirates !

La visite du musée de la Marine avec ta classe a mal tourné : ton maître, qui vous avait pourtant défendu de toucher aux maquettes de bateaux, n'a pas pu résister et vous voilà embarqué sur un bateau pirate. Que va-t-il se passer ? C'est à toi de le décider ! La classe dont tu es le héros est une série de premières lectures destinées aux enfants de 6-7 ans. - Des livres-jeux dont tu es le héros permettant aux jeunes lecteurs et lectrices de prendre le contrôle de leur aventure grâce à leurs décisions et à la résolution de puzzles et d'énigmes ; - Des thématiques-passions et des univers loufoques et immersifs imaginés par la talentueuse Lilas Nord et superbement illustrés par Medhi Doigts, pour des aventures pleines d'humour et d'action ; - Un encart à visée pédagogique pour approfondir ses connaissances sur la thématique explorée et des jeux à la fin !