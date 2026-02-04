Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Le tigre et la pastèque

Gee-eun Lee, Clémentine Picq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jour de grande chaleur, les animaux de la forêt sont pris de folie et n'ont plus qu'une idée en tête : trouver coûte que coûte une pastèque. Tout bascule lorsque le tigre blanc qui les accompagne en découvre une et la mange. Le voilà transformé en pastèque comme par magie ! Il aura toutes les peines du monde à se faire reconnaître par ses anciens compagnons et éviter d'être dévoré à son tour... Inspirée d'une légende coréenne, cette histoire tendre et déjantée incite petits et grands à interroger la place de chacun parmi les vivants et à cultiver la bienveillance et la solidarité !

Par Gee-eun Lee, Clémentine Picq
Chez Cambourakis

|

Auteur

Gee-eun Lee, Clémentine Picq

Editeur

Cambourakis

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tigre et la pastèque par Gee-eun Lee, Clémentine Picq

Commenter ce livre

 

Le tigre et la pastèque

Gee-eun Lee trad. Clémentine Picq

Paru le 04/02/2026

80 pages

Cambourakis

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386691010
9782386691010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.