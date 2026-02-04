Le tigre et la pastèque

Un jour de grande chaleur, les animaux de la forêt sont pris de folie et n'ont plus qu'une idée en tête : trouver coûte que coûte une pastèque. Tout bascule lorsque le tigre blanc qui les accompagne en découvre une et la mange. Le voilà transformé en pastèque comme par magie ! Il aura toutes les peines du monde à se faire reconnaître par ses anciens compagnons et éviter d'être dévoré à son tour... Inspirée d'une légende coréenne, cette histoire tendre et déjantée incite petits et grands à interroger la place de chacun parmi les vivants et à cultiver la bienveillance et la solidarité !