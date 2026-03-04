Inscription
#Roman étranger

La Fête des folles

Jonas Gardell

Le 29 juillet 1971, dans une Stockholm endormie, le célèbre club Etoile ouvre ses portes et accueille ce que beaucoup appelleront "la plus grande fête de folles de l'histoire de la Suède". Taxi après taxi, Kajsa, Bettan, Rosa, Nana, Jeanette, Francis font leur apparition... L'espace d'une nuit, le monde leur appartient. Mais à l'instar de Cendrillon, ces marginalisées parmi les marginalisés savent que ce n'est qu'une parenthèse enchantée. Au lever du jour, elles devront se retirer dans l'ombre. Raison de plus pour tout donner, briller de mille feux et rappeler qu'elles existent. Quelque part en banlieue, Mikael, jeune garçon chétif qui sait sans pouvoir le nommer qu'il n'est pas "comme il faut", observe, écoute, hésite... avant de franchir le seuil de l'inconnu. Entre rires et larmes, scènes irrésistibles et éclats de lumière, "La Fête des folles" est un hommage à ceux que l'on ignore, un appel à célébrer la différence et à trouver sa famille de coeur. Et nous rappelle que l'être humain peut tout supporter, sauf, peut-être, la solitude.

Par Jonas Gardell
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Jonas Gardell

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature scandinave

La Fête des folles

Jonas Gardell trad. Rémi Cassaigne

Paru le 04/03/2026

192 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

9782330219260
