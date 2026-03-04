Baron Cimetière

"C'est moi qui décide de tout ! J'suis l'esprit de la mort et de la résurrection, tu entends, l'essence de la magie noire, le gardien des cimetières ! Je décide quand tu crèves ! Tu m'appartiens. . ". Mika profite de l'invitation d'une vieille tante à la Nouvelle-Orléans pour fuir la France et les embrouilles. Mais une fois au pays des alligators et des bayous, des soucis autrement plus graves l'attendent : magie noire, sacrifices humains, et ces enfants des rues qui le poursuivent de leurs yeux jaunes trop brillants. Sont-ils envoyés à ses trousses par le Baron Samedi, figure macabre du culte vaudou ? Mika est-il le jouet d'une malédiction ? Pour s'en sortir, il ne pourra compter que sur l'incandescente Ghilane, aussi attirante que dangereuse... A partir de 16 ans. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.