Baron Cimetière

Morgane Caussarieu

"C'est moi qui décide de tout ! J'suis l'esprit de la mort et de la résurrection, tu entends, l'essence de la magie noire, le gardien des cimetières ! Je décide quand tu crèves ! Tu m'appartiens. . ". Mika profite de l'invitation d'une vieille tante à la Nouvelle-Orléans pour fuir la France et les embrouilles. Mais une fois au pays des alligators et des bayous, des soucis autrement plus graves l'attendent : magie noire, sacrifices humains, et ces enfants des rues qui le poursuivent de leurs yeux jaunes trop brillants. Sont-ils envoyés à ses trousses par le Baron Samedi, figure macabre du culte vaudou ? Mika est-il le jouet d'une malédiction ? Pour s'en sortir, il ne pourra compter que sur l'incandescente Ghilane, aussi attirante que dangereuse... A partir de 16 ans. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Par Morgane Caussarieu
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Morgane Caussarieu

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Mondes fantastiques

Baron Cimetière

Morgane Caussarieu

Paru le 04/03/2026

288 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

9782330218294
