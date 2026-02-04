Inscription
#Imaginaire

Miyoko, humeur d'Asagaya

Shin'ichi Abe, Ivan Chapuis-Belin

Les histoires qui composent ce volume ont été publiées pour la plupart au milieu des années 1970 dans la revue alternative japonaise Garo. Explorant les luttes personnelles de l'artiste avec l'alcool et la maladie mentale, mais aussi ses questionnements sur l'amour et l'art, elles constituent un canon du watakushi manga (bande dessinée du moi). On y découvre le quotidien de Shin'ichi Abe, dans le milieu bohème de Tokyo, ses déboires financiers, ses conversations avec ses amis, sa passion amoureuse pour Miyoko, figure centrale de ces récits parfois écrits du point de vue de la jeune femme. Un chemin d'errance et la nostalgie d'une époque, qui se déploient dans un dessin libre.

Par Shin'ichi Abe, Ivan Chapuis-Belin
Chez Cambourakis

|

Auteur

Shin'ichi Abe, Ivan Chapuis-Belin

Editeur

Cambourakis

Genre

Divers

Miyoko, humeur d'Asagaya

Shin'ichi Abe trad. Ivan Chapuis-Belin

Paru le 04/02/2026

230 pages

Cambourakis

23,00 €

9782386690921
