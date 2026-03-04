Inscription
Ooz

Milja Praagman

Papa Merle et Merlie vont visiter OOZ pour y voir des humains. Merlie a plein de questions. Les humains savent-ils siffler ? Pourquoi roulent-ils dans ces petites cages bizarres ? Où construisent-ils leurs nids et s'envolent-ils vers le sud pour l'hiver ? Les humains sont tellement amusants que Merlie décide d'en demander un pour son anniversaire. Mais est-ce vraiment possible ? Un grand album aux illustrations lumineuses qui invite les enfants à prendre juste ce qu'il faut de hauteur...

Par Milja Praagman
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Milja Praagman

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Ooz

Milja Praagman trad. Emmanuelle Tardif

Paru le 04/03/2026

32 pages

Actes Sud Editions

15,90 €

9782330217433
© Notice établie par ORB
