A l'origine des savoirs de l'Anthropocène

François Prouteau

En 1965, les chercheurs Claude Lorius et Bill Budd prennent l'apéritif en Antarctique. Ils plongent alors dans leur whisky quelques morceaux de glace tirés du carottage qu'ils viennent de réaliser dans la journée, à une centaine de mètres de profondeur. En regardant les bulles d'air libérées par la glace et donnant au breuvage des allures de champagne, Claude Lorius a la brusque intuition que ces bulles pourraient contenir les archives de l'atmosphère avec ses différentes composantes, notamment le dioxyde de carbone. C'est le début d'une véritable odyssée scientifique et géopolitique de collaboration entre collègues français, russes et américains, qui révolutionnera notre compréhension de l'histoire des 400 000 dernières années de la Terre, depuis l'apparition d'Homo sapiens. Les découvertes que ces brillants chercheurs réaliseront à partir des carottages glaciaires inédits, d'abord à 2 000 puis à 3 600 mètres de profondeur, sur le site de Vostok, dans l'Antarctique oriental, nous permettront de comprendre le réchauffement climatique de nature anthropique et la funeste trajectoire actuelle du système Terre dans l'Anthropocène.

A l'origine des savoirs de l'Anthropocène

François Prouteau

Paru le 04/03/2026

96 pages

Actes Sud Editions

12,00 €

ActuaLitté
