Soigner les animaux

François Vallat, Christophe Degueurce

ActuaLitté
Qu'ils soient bêtes de somme, destinés à la production alimentaire, compagnons de vie, les animaux domestiques partagent et conditionnent depuis les temps les plus anciens le destin des Hommes. Les remèdes qui leurs sont prodigués révèlent la relation à leurs maîtres. Leur médecine et celle des humains n'ont cessé de s'entremêler, se nourrissant d'avancées réciproques. Cet ouvrage explore en détail des pratiques de soins en France, marquées par une incroyable constance entre l'Antiquité et le XVIIe siècle, évoluant ensuite vers une meilleure efficacité thérapeutique au gré des révolutions conceptuelles et matérielles.

François Vallat, Christophe Degueurce
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

François Vallat, Christophe Degueurce

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Etudes et pratiques profession

Soigner les animaux

François Vallat, Christophe Degueurce

Paru le 04/03/2026

1088 pages

Actes Sud Editions

59,00 €

ActuaLitté
9782330204112
