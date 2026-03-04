Soigner les animaux

Qu'ils soient bêtes de somme, destinés à la production alimentaire, compagnons de vie, les animaux domestiques partagent et conditionnent depuis les temps les plus anciens le destin des Hommes. Les remèdes qui leurs sont prodigués révèlent la relation à leurs maîtres. Leur médecine et celle des humains n'ont cessé de s'entremêler, se nourrissant d'avancées réciproques. Cet ouvrage explore en détail des pratiques de soins en France, marquées par une incroyable constance entre l'Antiquité et le XVIIe siècle, évoluant ensuite vers une meilleure efficacité thérapeutique au gré des révolutions conceptuelles et matérielles.