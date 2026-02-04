Inscription
#Manga

Mon amie des ténèbres Tome 19

Taku Kawamura, Anne-Sophie Thévenon, Studio Charon

Une petite fille dont on se moque. Un petit garçon qui la pousse hors de sa coquille. Kasahara prend son courage à deux mains. Le soir du deuxième jour du voyage scolaire, après une journée bien remplie, les sixième profitent des installations de l'hôtel : bain en extérieur, ping-pong, jeux d'arcade... L'occasion rêvée pour Kasahara de s'éclipser près du lac avec Takada. Le moment est venu de lui avouer ses sentiments. Comment Takada va-t-il réagir ? Et quelles répercussions cela aura-t-il sur l'amitié entre Kasahara et Nishimura ? Pendant ce temps, Umi est gagnée par la mélancolie : au retour de cette excursion, l'examen d'entrée au collègemarquera un pas de plus vers la séparation d'avec ses amis les plus proches...

Chez Nobi Nobi

Auteur

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Paru le 04/02/2026

146 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384966196
