Mon amie des ténèbres Tome 19

Une petite fille dont on se moque. Un petit garçon qui la pousse hors de sa coquille. Kasahara prend son courage à deux mains. Le soir du deuxième jour du voyage scolaire, après une journée bien remplie, les sixième profitent des installations de l'hôtel : bain en extérieur, ping-pong, jeux d'arcade... L'occasion rêvée pour Kasahara de s'éclipser près du lac avec Takada. Le moment est venu de lui avouer ses sentiments. Comment Takada va-t-il réagir ? Et quelles répercussions cela aura-t-il sur l'amitié entre Kasahara et Nishimura ? Pendant ce temps, Umi est gagnée par la mélancolie : au retour de cette excursion, l'examen d'entrée au collègemarquera un pas de plus vers la séparation d'avec ses amis les plus proches...