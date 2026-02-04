The Ice Guy & The Cool Girl Tome 11

D'un côté, nous avons Himuro, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges. De l'autre, Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique... Fuyutsuki, en visite chez la grand-mère de Himuro, se retrouve fascinée par cette véritable femme des neiges. Malgré son caractère plutôt particulier, qui ne manque pas de déstabiliser Fuyutsuki, les liens familiaux commencent peu à peu à se consolider... The Ice Guy & The Cool Girl est un manga publié originellement sur le compte Twitter de Miyuki Tonogaya. Grâce à son dessin magnifique et à ses personnages charismatiques, la mangaka nous offre une romance aussi chaleureuse que mignonne.