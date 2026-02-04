Inscription
#Manga

The Ice Guy & The Cool Girl Tome 11

Miyuki Tonogaya, Amira Zegrour, Céline Olive

D'un côté, nous avons Himuro, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges. De l'autre, Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique... Fuyutsuki, en visite chez la grand-mère de Himuro, se retrouve fascinée par cette véritable femme des neiges. Malgré son caractère plutôt particulier, qui ne manque pas de déstabiliser Fuyutsuki, les liens familiaux commencent peu à peu à se consolider... The Ice Guy & The Cool Girl est un manga publié originellement sur le compte Twitter de Miyuki Tonogaya. Grâce à son dessin magnifique et à ses personnages charismatiques, la mangaka nous offre une romance aussi chaleureuse que mignonne.

Par Miyuki Tonogaya, Amira Zegrour, Céline Olive
Chez Mangetsu

|

Auteur

Miyuki Tonogaya, Amira Zegrour, Céline Olive

Editeur

Mangetsu

Genre

Josei/femme

The Ice Guy & The Cool Girl Tome 11

Miyuki Tonogaya trad. Amira Zegrour

Paru le 04/02/2026

128 pages

Mangetsu

9,95 €

9782382814765
