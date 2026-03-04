Inscription
40 planches à colorier ou à peindre pour un moment de douceur Au fil des saisons, savourez une vie douce et paisible dans un cottage à la campagne. Réaliser de beaux bouquets colorés, lire à l'ombre des pommiers, aller chercher sa citrouille à la ferme, s'installer près de la cheminée pour regarder la neige tomber... Ce sont ces moments cosy et bucoliques que ce livre vous invite à colorier. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs.

Par Florine Le Richon
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Florine Le Richon

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

Esprit cottage

Florine Le Richon

Paru le 04/03/2026

96 pages

Dessain et Tolra

18,95 €

Scannez le code barre 9782295016973
9782295016973
© Notice établie par ORB
