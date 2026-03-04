Esprit cottage

40 planches à colorier ou à peindre pour un moment de douceur Au fil des saisons, savourez une vie douce et paisible dans un cottage à la campagne. Réaliser de beaux bouquets colorés, lire à l'ombre des pommiers, aller chercher sa citrouille à la ferme, s'installer près de la cheminée pour regarder la neige tomber... Ce sont ces moments cosy et bucoliques que ce livre vous invite à colorier. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs.