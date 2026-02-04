Inscription
#Roman francophone

Les vendanges de l'espoir

Henri Gas

ActuaLitté
Ils étaient venus pour les vendanges. Ils sont devenus, presque malgré eux, les oubliés d'un exil. Henri GAS, retrace ici avec émotion et justesse son destin et celui de sa famille Espagnole, arrachée à leur terre natale par le tumulte de l'Histoire. Entre souvenirs intimes, héritage silencieux et résilience profonde, l'auteur nous plonge dans une fresque humaine bouleversante. Entre vies oubliées et destins improbables, Henri GAS, écrit pour transmettre, témoigner et raconter leur histoire sur-prenante et incroyable. A travers ce récit poignant, l'auteur fait émerger l'âme de ceux qu'on n'a jamais entendus, de ceux qui ont bâti leur vie, loin de chez eux, de ceux qui sont restés silencieux avec leur courage. Quand la réalité du moment évoque l'immigration, l'auteur capte l'essence des vies marquées et des destins inattendus par les tourments de la fatalité. Une histoire d'exil. Une histoire d'intégration. Une his-toire de famille. Une histoire d'enfants. Une histoire de réus-site. Une histoire vraie ! Un hommage vibrant aux racines, aux chemins impré-vus, à la force des vies ordinaires et à l'accueil de la France.

Par Henri Gas
Chez Auteurs d'aujourd'hui

|

Auteur

Henri Gas

Editeur

Auteurs d'aujourd'hui

Genre

Littérature française

Les vendanges de l'espoir

Henri Gas

Paru le 04/02/2026

350 pages

Auteurs d'aujourd'hui

23,00 €

ActuaLitté
9782376292722
