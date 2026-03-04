Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Ostéopathie pédiatrique

Nicette Sergueef

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la naissance à l'adolescence, l'ostéopathie contribue largement au développement harmonieux de tout être humain. Cet ouvrage associe l'approche théorique et pratique de l'ostéopathie du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent. Enrichi de nombreuses illustrations et rigoureusement documenté, il permettra au praticien d'approfondir ses connaissances sur les spécificités de l'examen, des traitements et des diverses techniques thérapeutiques utilisées en ostéopathie pédiatrique. L'auteur aborde les thèmes de la naissance, du développement de l'enfant et de l'adolescent, du concept crânien, et des dysfonctions. Les présentations cliniques qui peuvent être traitées efficacement par les procédures ostéopathiques sont abordées, avec pour chacune d'entre elles un protocole de traitement. En proposant des conduites thérapeutiques raisonnées, logiques, toujours expliquées par l'anatomie, la biomécanique et la neurophysiologie, l'auteur s'attache à décrire la spécificité de l'approche ostéopathique qui, s'inscrit en complément de l'approche médicale.

Par Nicette Sergueef
Chez Elsevier Masson

|

Auteur

Nicette Sergueef

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Ostéopathie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ostéopathie pédiatrique par Nicette Sergueef

Commenter ce livre

 

Ostéopathie pédiatrique

Nicette Sergueef

Paru le 04/03/2026

474 pages

Elsevier Masson

69,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782294788413
9782294788413
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.