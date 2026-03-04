De la naissance à l'adolescence, l'ostéopathie contribue largement au développement harmonieux de tout être humain. Cet ouvrage associe l'approche théorique et pratique de l'ostéopathie du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent. Enrichi de nombreuses illustrations et rigoureusement documenté, il permettra au praticien d'approfondir ses connaissances sur les spécificités de l'examen, des traitements et des diverses techniques thérapeutiques utilisées en ostéopathie pédiatrique. L'auteur aborde les thèmes de la naissance, du développement de l'enfant et de l'adolescent, du concept crânien, et des dysfonctions. Les présentations cliniques qui peuvent être traitées efficacement par les procédures ostéopathiques sont abordées, avec pour chacune d'entre elles un protocole de traitement. En proposant des conduites thérapeutiques raisonnées, logiques, toujours expliquées par l'anatomie, la biomécanique et la neurophysiologie, l'auteur s'attache à décrire la spécificité de l'approche ostéopathique qui, s'inscrit en complément de l'approche médicale.