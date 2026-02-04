Ce que dit la Bible sur... la solitude

Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Jn 16, 32 Le monde occidental, depuis les Lumières, développe à l'envi le primat de l'individu. Il finit par perdre de vue que l'homme ne vient pas au monde de façon solitaire. La société moderne isole les hommes les uns des autres et le vivre ensemble est de plus en plus difficile. Comment en sortir ? La Bible nous apprend qu'auprès de Dieu le solitaire trouve sa joie, car le Seigneur entend sa prière, son cri, et parce qu'il a ouvert son coeur, il a retrouvé l'espérance. A travers ses versants positifs comme ceux plus obscurs, la solitude telle que la Bible nous l'enseigne peut être le lieu d'un réapprentissage de la relation, de la vie commune et du vivre ensemble. Par une vie intérieure cultivée et féconde, la voix de l'Esprit qui demeure en nous peut se renforcer et donner sens à notre intimité, familière ou non de la solitude, où la Parole divine oeuvre silencieusement en notre terre intérieure.