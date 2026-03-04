Inscription
La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr

Depuis la naissance de sa fille, Ava est à bout. Trop épuisée pour s'occuper de son bébé, elle accepte sans hésiter la proposition de son mari d'engager une nourrice pour les nuits. Marley entre alors dans leur foyer et se révèle vite indispensable. Mais bientôt, des événements troublants se succèdent : des objets disparaissent, et Ava surprend des murmures et des gestes équivoques entre son mari et la nounou. Elle commence à douter : qui est vraiment Marley ? Et que lui cache son mari ? Peu à peu, Ava se sent comme une étrangère dans sa propre maison. Alors que la situation au sein du foyer ne cesse de se dégrader, la jeune maman devient paranoïaque. Est-elle en train de devenir folle ? Ou quelqu'un essaie-t-il de lui faire croire qu'elle l'est ?

Par Nelle Lamarr
Chez J'ai lu

Auteur

Nelle Lamarr

Editeur

J'ai lu

Genre

Thrillers

La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

9782290433317
