Ce que dit la Bible sur... le vin

Le vin qui réjouit le coeur de l'homme. Ps 103, 15 Parle-t-on beaucoup de vin dans la Bible ? Les auteurs bibliques nous en servent très souvent au fil des pages. Le vin est mentionné souvent dans l'Ancien Testament et il est aussi très présent dans le Nouveau Testament où il culmine, avec le pain, dans le geste eucharistique du Christ. Que ce soit dans des textes législatifs, poétiques, liturgiques, dans des récits ou dans des chants, partout dans la Bible le vin est évoqué. Mais il ne figure pas seulement dans la Bible comme un élément du décor qui contribuerait à la couleur locale. Le vin et tout le monde dont il est l'avènement (la culture de la vigne, le travail des vignerons, les fêtes des vendanges...) constituent des lieux d'expérience, de pensée, de symbolisation, d'images... La substance "vin" donne l'occasion de se poser concrètement bien des questions essentielles auxquelles répond avec passion, clarté et érudition Philippe Lefebvre, bibliste et amateur de bons vins ! Philippe Lefebvre est un dominicain enseignant l'Ancien Testament à la faculté de théologie catholique de l'Université de Fribourg (Suisse).