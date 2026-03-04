Inscription
Le dieu des bois

Liz Moore

ActuaLitté
" Si vous vous perdez, asseyez-vous et criez ! " Au camp Emerson, perdu au coeur des Adirondacks, c'est l'une des règles d'or. Etablie par la puissante famille Van Laar, cette colonie de vacances pour adolescents a pour vocation de leur apprendre à s'aventurer dans les bois sans risque. Du moins, en apparence. Eté 1975. La sérénité des jeunes est mise à mal : Barbara Van Laar, l'unique héritière des propriétaires, manque à l'appel. Au milieu des arbres, aucun cri ne perce le silence, mais tous s'interrogent : la monitrice, les autres campeuses, le personnel et, bien sûr, la famille. Car ce n'est pas la première fois que les Van Laar perdent un enfant. Quinze ans plus tôt, leur fils s'est volatilisé lors d'une sortie en forêt avec son grand-père. Les bois n'ont jamais rendu ce qu'ils avaient pris. Et cette fois, ils pourraient bien tout emporter, y compris la vérité...

Par Liz Moore
Chez J'ai lu

|

Auteur

Liz Moore

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Le dieu des bois

Liz Moore trad. Alice Delarbre

Paru le 04/03/2026

640 pages

J'ai lu

9,90 €

9782290431276
© Notice établie par ORB
