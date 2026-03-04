Je mange bien, je vais bien

Prendre soin de notre organisme, c'est avant tout prendre soin de nos assiettes. Que vous soyez une femme ou un homme, jeune ou plus âgé, mon objectif avec ce nouveau livre est de vous aider à rester aussi longtemps que possible en bonne santé. Chapitre après chapitre, je partage avec vous des conseils, astuces et habitudes faciles à mettre en place pour mieux se nourrir et mieux se porter, car j'en suis convaincu : l'alimentation est la clé de notre équilibre et de notre bien-être. J. M.