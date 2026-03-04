Inscription
Je mange bien, je vais bien

Jimmy Mohamed

Prendre soin de notre organisme, c'est avant tout prendre soin de nos assiettes. Que vous soyez une femme ou un homme, jeune ou plus âgé, mon objectif avec ce nouveau livre est de vous aider à rester aussi longtemps que possible en bonne santé. Chapitre après chapitre, je partage avec vous des conseils, astuces et habitudes faciles à mettre en place pour mieux se nourrir et mieux se porter, car j'en suis convaincu : l'alimentation est la clé de notre équilibre et de notre bien-être. J. M.

Par Jimmy Mohamed
Chez J'ai lu

Auteur

Jimmy Mohamed

Editeur

J'ai lu

Genre

Diététiques

Je mange bien, je vais bien

Jimmy Mohamed

Paru le 04/03/2026

254 pages

J'ai lu

8,20 €

9782290428054
© Notice établie par ORB
