Soufi, mon amour

A l'approche de la quarantaine, Ella Rubinstein, qui semble être une femme comblée, se demande pourtant si elle n'est pas passée à côté de sa vie. Pour se remettre en selle, elle décide de reprendre un emploi et se voit engagée comme lectrice dans une agence littéraire. En guise de première tâche, elle doit rédiger un rapport sur le manuscrit d'un certain Aziz Z. Zahara, qui retrace la rencontre inoubliable, au XIII ? siècle, entre le poète Rûmi et le plus illustre derviche de son temps, Shams de Tabriz. Ce roman bouleverse Ella, qui y découvre le soufisme, des destins hors normes et l'exaltation de l'amour absolu. A travers ce somptueux récit, Elif Shafak a touché le coeur et éveillé l'âme de millions de lecteurs.