La bâtarde d'Istanbul

Dans la famille arménienne d'Amy Tchakhmakhchian, même si l'on vit aux Etats-Unis depuis trois générations, on reste très attaché aux traditions, si bien que lorsque Barsam et Rose, les parents d'Amy, décident de divorcer, tout le monde est scandalisé. Mais plus encore quand Rose se remarie avec un Turc ! Pour mieux comprendre ses origines et sa culture, Amy choisit alors de partir en cachette à Istanbul, où elle est hébergée par la famille, haute en couleur, de son beau-père. Elle y fait la connaissance d'Asya, qualifiée de bâtarde, et les deux jeunes filles ne tardent pas à se lier d'amitié. Amy apprend aussi à connaître les femmes de la famille Kazanci, aussi fantasques qu'éprises de liberté... A travers cette galerie de portraits savoureux, Elif Shafak nous entraîne de sa plume alerte et généreuse dans les rues d'une Istanbul vivante et vibrante, mais parfois aussi divisée et meurtrie...