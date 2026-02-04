Inscription
#Polar

ADN

Yrsa Sigurdardóttir, Catherine Mercy

La police de Reykjavík doit faire face à une macabre découverte : retrouvée sans vie à son domicile, une femme semble avoir été assassinée... à l'aide d'un aspirateur. Et sa fille de sept ans, cachée sous le lit de sa mère, a tout vu mais s'est depuis murée dans le silence. L'inspecteur Huldar, chargé de l'enquête, fait alors appel à une psychologue pour enfants, Freyja, pour tenter de faire parler la petite avant que le meurtrier ne frappe à nouveau. Ce premier volet addictif et glaçant des enquêtes de Freyja et Huldar risque de hanter vos nuits. Vous ne regarderez plus jamais vos appareils ménagers de la même façon...

Auteur

Editeur

Genre

Romans policiers

ADN

Paru le 04/02/2026

412 pages

23,00 €

9782330217426
