La police de Reykjavík doit faire face à une macabre découverte : retrouvée sans vie à son domicile, une femme semble avoir été assassinée... à l'aide d'un aspirateur. Et sa fille de sept ans, cachée sous le lit de sa mère, a tout vu mais s'est depuis murée dans le silence. L'inspecteur Huldar, chargé de l'enquête, fait alors appel à une psychologue pour enfants, Freyja, pour tenter de faire parler la petite avant que le meurtrier ne frappe à nouveau. Ce premier volet addictif et glaçant des enquêtes de Freyja et Huldar risque de hanter vos nuits. Vous ne regarderez plus jamais vos appareils ménagers de la même façon...